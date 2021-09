Sélect Aviation quittera Drummondville d'ici la fin de 2022

Drummondville annonce le départ de l'école de pilotage Sélect Aviation de l'aéroport à l'horizon du 1er juillet 2022.

Les élus(es) ont signé une entente avec les diverses parties au dossier ce qui met fin à toutes les poursuites intentées relativement au dossier de la présence d'une école de pilotage opérant à l'aéroport de Drummondville.

La nature de l'entente n'a pas été dévoilée.

En 2020, plusieurs propriétaires de résidences qui sont situées près de l'aéroport de Drummondville ont déposé une requête à la Cour supérieure du Québec et réclamaient près de 11 millions de dollars à la Ville de Drummondville, à sa Société de développement économique et à Sélect Aviation et Richcopter.

« Je me réjouis de ce dénouement pour nos citoyens. Je suis très fier d’avoir pu initier et participer aux discussions ayant conduit à la conclusion de cette entente » - le maire de la Ville de Drummondville, Alain Carrier.

Cette entente n'engage aucunement Drummondville sur le plan financier. Drummondville se voit d'ailleurs dégagée de toute poursuite.

La Ville de Drummondville a précisé dans un communiqué envoyé aux médias qu'elle n'est pas non plus impliquée dans les transactions projetées par les parties au dossier. Encore une fois, la nature de ces transactions projetées n'a pas été révélée.