Semaine de la santé mentale : des organismes de Drummond se mobilisent

C'est aujourd'hui (lundi) que s'amorce la Semaine de la santé mentale. La santé psychologique des gens, dont ceux du grand Drummond, est mise à rude épreuve depuis plus d'un an avec la pandémie de la COVID-19.

Les organismes communautaires en santé mentale ont remarqué une hausse des demandes d'aide.

" Les gens ont dû faire preuve vraiment d'une grande capacité d'adaptation à cause des mesures restrictives, à cause du télétravail, de la perte d'emploi, la conciliation enfant/maison et le stress lié aussi à la maladie [à la peur d'être infecté à la COVID-19]. Chacune des tranches d'âges a vraiment vécu certains défis et ce qui a fait que les gens ont été déstabilisés."

- Mylène Savard-Ménard est agente de mobilisation et d'intervention au CEPS Drummond (Centre de prévention du suicide)

Pour la Semaine de la santé mentale, le Comité local des organismes communautaires en santé mentale Drummond présente 5 WEBINAIRES.

6 mai 2021 à midi - TDA/H Mauricie/Centre-du-Québec

Présentation de l'organisme et activités sur le lâcher-prise.

13 mai 2021 à midi - Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale (APPAMM Drummond)

Présentation de l'organisme et activités guidées pour "prendre soin de soi".

20 mai 2021 à midi - Réseau d'aide le Tremplin

Présentation de l'organisme et activité de gymnastique traditionnelle Qi Gong!

27 mai 2021 à midi - Pivot Centre-du-Québec

Présentation de l'organisme et activité sous le thème "Cultiver l'amour de soi" - pyramide de Maslow

3 juin 2021 à midi - CEPS Drummond

Présentation de l'organisme et trucs et suggestions d'idées ou de gestes qui peuvent améliorer notre état d'esprit lorsqu'on vit des moments plus difficiles.