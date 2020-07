Sens unique sur Heriot et Marchand

Les rues Heriot et Marchand seront partiellement piétonnes dans les prochains jours au centre-ville de Drummondville. Cette décision est prise dans le cadre des " Terrasses publiques " et des " ventes-trottoir ".

Gracieuseté

La circulation sera permise sur les rues Heriot et Marchand, sur une voie et en sens unique. Sur la rue Heriot, la circulation sera possible en direction de l'hôpital et sur la rue Marchand, il sera possible de circuler en direction du boulevard Saint-Joseph. La rue Brock est toujours ouverte à la circulation.

Yves Grondin, maire de Drummondville :

Courtoisie - Ville de Drummondville

" Notre approche pragmatique et agile nous permet de faire évoluer le concept entourant les Terrasses publiques et les ventes-trottoir en fonction du contexte. L'achalandage est bon et la demande toujours présente. Je profite de l'occasion pour inviter toute la population à profiter du beau temps qui s'annonce pour visiter nos commerces et nos restaurants. "

VERS LA VENTE-TROTTOIR AU CENTRE-VILLE

Rappelons que l'initiative permet l'aménagement temporaire de l'espace public en zone de consommation de l'offre gastronomique des restaurants et des bars de la ville.

La Ville rappelle qu'à la demande des commerçants de l'artère, la vente-trottoir de la rue Lindsay se tiendra les 6, 7 et 8 août prochain.