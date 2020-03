Services de garde d'urgence : de nouveaux emplois autorisés

Québec inclus de nouveaux métiers dans les emplois jugés essentiels qui ont accès aux services de garde d'urgence.

Cette mesure est pris alors que les gens du grand Drummond, et de partout au Québec, se préparent à un isolement prolongé.

Les services de garde d'urgence sont donc maintenant accessibles aux gens oeuvrant dans ;

Approvisionnement et distribution des médicaments et des biens en pharmacies

Centre de prévention du suicide

Centre de communication avec la clientèle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Croix-Rouge

Éboueurs (collecte des déchets)

Héma-Québec

Inspection des aliments

Institut nationale de santé publique du Québec (INSPQ)

Ministère de la Sécurité publique

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)

Service à domicile pour les aînés

Services sanitaires (usines de traitement des eaux)

Services aériens gouvernementaux

Transplant-Québec

I Stock FlamingoImages

Ces emplois s'ajoute ainsi à toutes les professions du réseau de la santé (public ou privé) et des services sociaux, ambulanciers, répartiteurs, pharmacies communautaires, ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés, service à domicile aux aînés (via des entreprises d'économie sociale), travailleurs du 811 et du 911, policiers, pompiers, agents des services correctionnels, constables spéciaux et éducateurs et personnel de soutien des services de garde d'urgence.

EN MILIEU SCOLAIRE

Les jeunes d'âge scolaire peuvent être inscrits à 5 services de garde dans Drummond, soit ceux des écoles St-Joseph, Frédéric-Tétreau et l'Orée-des-Bois à Drummondville ainsi qu'à l'école St-Jean-de-Wickham et l'école primaire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS

Les jeunes enfants doivent pour leur part fréquenter leur milieu de garde (CPE ou milieu familial) régulier. Ces milieux peuvent aussi accueillir des enfants qui ne sont pas inscrit normalement à un service de garde.

