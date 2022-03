Sirop d'érable : tout en place pour une bonne saison au Centre-du-Québec

La saison des sucres s'enligne pour être bonne dans le Centre-du-Québec. Les érables ont commencé à couler depuis quelques jours avec le temps plus doux en journée et les nuits fraîches.

Ce devrait être un printemps dans la moyenne selon les prévisions météorologiques et les conditions actuelles.

Dany Fortier, président du Syndicat des producteurs acéricoles du Centre-du-Québec : "Il n'y a pas des quantités excessives de neige, le sol n'est pas gelé à l'extrême. Il faut dire qu'il y a des années qu'il n'y a pas beaucoup de neige et que le froid arrive tôt, ce n'est pas le cas cette année. Les conditions sont là pour faire une bonne saison, mais c'est toujours mère nature qui a le dernier mot !"

Certaines érablières qui servent des repas ont dû fermer définitivement en raison de la pandémie, mais celle qui se concentrent seulement sur la production de sirop d'érable ont affiché une hausse moyenne de 30 % de leur production.

VERS 1000 ACÉRICULTEURS EN RÉGION

Plus de 800 producteurs acéricoles accrédités sont répertoriés présentement au Centre-du-Québec. 200 producteurs vont pouvoir s'ajouter avec l'émission de plus de 800 000 entailles supplémentaires dans les trois prochaines années. Ces données ne comptabilisent cependant pas les plus petites productions qui vendent leurs produits directement dans leurs installations.