Site d'enfouissement : la Cour supérieure autorise les travaux

La Cour supérieure du Québec refuse de suspendre les travaux d'agrandissement du site de Waste Management à Drummondville.

Le juge Pierre Nolet a rendu sa décision hier en fin de journée(mercredi).

WM a amorcé l'aménagement de son site à la suite de l'annonce des décrets du gouvernement du Québec autorisant deux agrandissements.

Toutefois, les décrets autorisant l'agrandissement de la phase 3B et un agrandissement vertical de cellules existantes sont contestés par Drummondville.

Les avocats mandatés par Drummondville s'étaient adressés au tribunal jugeant que les travaux devraient être mis sur pause le temps de connaitre l'issue de la bataille juridique opposant la Ville de Drummondville au gouvernement du Québec en lien avec les décrets.

La demande mettait en lumière des préjudices jugés sérieux pour l'environnement et sur le plan financier pour la Ville de Drummondville.

La Cour supérieure du Québec a toutefois décidé d'autoriser la poursuite des travaux.

Comité de vigilance - Waste Management (archives)

UN REVERS ET UN DOSSIER SUR PAUSE

Par ailleurs, le juge Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure du Québec suspend, pour un temps indéterminé, l'instance opposant Waste Management et la Ville de Drummondville concernant l'entente conclue en mars 2012 et intitulée "Exigences et garanties imposées pour le développement d'un complexe environnemental et énergétique à Drummondville".

Dans cette instance, la Ville de Drummondville est poursuivie en dommages par Waste Management. Il s'agirait d'un montant d'au moins 5M$.

Le dossier est mis sur pause "jusqu'à ce que jugement passe en force de chose jugée dans le dossier de la Cour d'appel du Québec".

Waste Management a porté en appel une décision de la Cour supérieure du Québec, qui avait donné raison à Drummondville. La Cour a jugé que Drummondville n’avait pas l’obligation de modifier son règlement de zonage pour permettre l’agrandissement du site d'enfouissement.