Soir de première et de dernière à la MRC Drummond

Le conseil des maires de la MRC Drummond d'hier soir (mercredi) était un moment de première et de dernière...

Il s'agissait de la première séance publique dans la nouvelle salle du conseil aménagée à la suite de travaux de modernisation au centre administratif sur la rue Lindsay. Les locaux ont d'ailleurs subi une cure de rajeunissement majeure au cours des derniers mois.

UNE DERNIÈRE POUR ALEXANDRE CUSSON

C’était aussi une dernière séance pour Alexandre Cusson qui a siégé durant les 6 dernières années. Il a été salué par ses collègues pour avoir su maintenir un climat d’harmonie et de respect entre la ville-centre et les 17 autres municipalités de la MRC. M.Cusson en a profité pour souligner l’importance du travail de collaboration entre les municipalités en plus du partage de services.

Gracieuseté - MRC Drummond (Facebook)

La mairesse de Wickham, Carole Côté, lui a succédé dernièrement à titre de préfète de la MRC Drummond, soit celle qui occupe le rôle de porte-parole des élus de la région en plus de présider le conseil des maires.