Somme record pour la Guignolée des médias à Drummondville

Les automobilistes drummondvillois ont encore une fois fait preuve de grande générosité, hier (jeudi) lors de la Guignolée des médias.

Une somme record de 38 346,56 $ a été amassée et sera divisée à parts égales entre le Comptoir alimentaire Drummond et la Fondation de la Tablée populaire de Drummondville. Des centaines de bénévoles se sont relayés tout au long de la journée près de la Place St-Frédéric et sur la rue Janelle près du Canadian Tire.

Éric Beaupré - Vingt 55

7 669,31 $ provient du Centre de Jardin Alain Carrier qui a spontanément décidé d'ajouter 50 % des fonds recueillis sur la rue Janelle, en dons aux deux organismes.

" C'est pour une bonne cause! Mon père et moi sommes fiers de participer à cette activité " - Jonathan Carrier

DE NOMBREUX PARTENAIRES

Plusieurs autres entreprises ont appuyé la cause durant la journée ou en organisant des activités dans les dernières semaines.

Les gens de NousTV, du Vingt55, de Radio-Canada Estrie et de Cogeco ont donné de leur temps, tout comme les employés du Journal L'Express, qui ont œuvré à différents moments de la journée. Les équipes du Comptoir alimentaire Drummond et de la Tablée populaire ont aussi pu compter sur des bénévoles provenant du conseil municipal de Drummondville, de Leclerc Assurances, des membres des bureaux des députés provinciaux et fédéraux, sans oublier la Chambre de Commerce et d'Industrie de Drummond, la Jeune Chambre de Commerce de Drummondville, les employés de Partance, de Oktane Design ainsi que Lemieux Assurance. Les employés de chez Aspirabec, Industrielle Alliance, RBC, la Banque Nationale, Office d'Habitation Drummond, la Maison des Jeunes ainsi que plusieurs citoyens ont eux aussi participé à l'activité durant la journée.

La Guignolée se poursuit jusqu'au 31 décembre dans divers points de collecte, notamment dans les épiceries et pharmacies, mais aussi en ligne et par texto.