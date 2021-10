Sonia Jam souhaite un centre-ville plus attractif à Drummondville

Candidate dans le district 3 de Drummondville, Sonia Jam ressent une soif de changement au sein de ses concitoyens.

En termes de changement et d'actions positives, Mme Jam veut notamment améliorer le centre-ville de Drummondville pour le rendre plus attractif. Elle veut travailler avec le milieu afin de remettre de la vie au centre-ville, attirer les commerces et éviter l'exode des gens.

Sonia Jam, candidate dans le district 3 à Drummondville Courtoisie " Je suis prête à travailler avec les commerçants, restaurateurs et résidents afin de rendre notre milieu de vie attirant pour les gens qui y habitent, y travaillent et y circulent. Devenons enfin un exemple auprès d'autres municipalités! "

DES PROPOSITIONS POUR ST-CHARLES

Sonia Jam veut aussi poursuivre le travail pour améliorer la qualité de vie des gens habitants et fréquentant le secteur Saint-Charles.