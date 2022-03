Soprema aménagera sa propre garderie à Drummondville

Soprema a acquis un bâtiment au 1975 rue Jean-Berchmans-Michaud (face à UV Assurance, le long de l'autoroute 20) pour y aménager la garderie "Sopramousses". L'entreprise s'est alliée avec la garderie Pomme Aventure qui sera le gestionnaire des lieux ayant déjà des installations à St-Cyrille-de-Wendover.

3,5 millions $ ont été investis dans le projet qui sera situé au centre des trois usines drummondvilloises de la compagnie.

Noovo Info

Une centaine de places seront disponibles en priorité pour les employés de Soprema, mais des places pourraient éventuellement être ouvertes au reste de la population en raison des enfants déjà inscrits dans d'autres garderies.

"Pour nous c'est un projet magnifique ! On a beaucoup de femmes enceintes dans l'entreprise et des gars qui attendent des bébés. (...) D'offrir cette possibilité de venir porter l'enfant à la "maison", déjà dans l'entreprise, bien c'est un avantage qui n'est pas mesurable. C'est vraiment cool !" - Richard Voyer, vice-président exécutif chez Soprema

L'ouverture est prévue pour septembre prochain.

Il s'agit d'une première à Drummondville alors que d'autres entreprises travailleraient présentement à élaborer le même type de projet.

NOUVELLE GARDERIE À WICKHAM ET AUTRES PLACES À DRUMMONDVILLE

Cette annonce comprenait aussi la confirmation de 49 nouvelles places en garderie à Wickham. Le CPE Mini-Campus y aménagera une nouvelle installation dans un bâtiment existant qui sera fourni par la municipalité et qui reste à déterminer.

Le Collège Des Touts-Petits (annexé au Centre communautaire Drummondville-Sud) sur la rue St-Aimé pourra aussi réaménager ses locaux existants pour ajouter 9 nouvelles places dans les prochains mois.

À Drummondville, il manquait 500 places en garderies selon un portait dressé dans la dernière année et déjà la majorité ont été annoncées, mais il reste du chemin à faire. Le gouvernement souhaite être plus proactif dans le calcul des besoins par région.

"On pense qu'on va pouvoir obtenir des places plus régulièrement pour combler les besoins. (...) La Ville est proactive, car on a trouvé des terrains pour faire faciliter l'implanter de futures garderies au sein de notre territoire."

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville