Soutien financier qui sauve l'Ensemble vocal de Drummondville

Québec verse un peu plus de 10 000 $ à l'Ensemble vocal de Drummondville. L'aide provient du Plan de relance économique du milieu culturel.

L'argent permettra à l'Ensemble vocal de Drummondville de souffler un peu puisque sa survie était menacée à court terme en raison de la crise sanitaire.

" Nos organismes culturels, locaux et régionaux, agissent à titre de joueurs importants et cruciaux afin de faire rayonner notre culture. Ce sont des ambassadeurs culturels qui assurent des moments de réjouissances au profit de notre communauté. Je suis fier de ce que l'Ensemble vocal de Drummondville a pu accomplir jusqu'ici et leur souhaite de poursuivre leurs activités au grand plaisir de la population."

- Sébastien Schneeberger, député de Drummond/Bois-Francs et leader adjoint du gouvernement