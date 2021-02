St-Cyrille-de-Wendover en expansion à grande vitesse

St-Cyrille-de-Wendover doit gérer sa croissance qui continue de bien progresser alors que 2021 sera une année chargée sur plusieurs dossiers.

L'annonce récente d'un nouveau CPE de 80 places a suscité l'intérêt de nombreuses jeunes familles pour s'établir dans la municipalité. La municipalité est toujours en attente pour l'approbation d'une nouvelle école primaire sur son territoire alors que plus de 200 enfants doivent présentement fréquenter les écoles du secteur St-Charles. Le projet du futur centre communautaire continue de cheminer, mais ne se concrétisera pas avec quelques années.

La municipalité est à travailler avec son aménagiste à savoir où seront situés plus précisément ses nouveaux bâtiments.

De nouveaux développements domiciliaires prendront aussi de l'ampleur dans les prochains mois, notamment dans le Domaine Audet et le Domaine Hébert.

Pour faciliter le développement et la croissance de la municipalité, la mairesse, Hélène Laroche, mise sur le transport collectif :

"On a des logements de libres parce que les gens ne veulent pas venir rester à St-Cyrille à cause du problème du transport. Les personnes âgées se concentrent à Drummondville où ils sont en mesure d'avoir le tranport en commun et être près de leur médecin. (...) Puis, de nouveaux besoins se sont présentés, notamment pour les entreprises qui sont en périphérie et qui ont besoin d'employés."

Gracieuseté

- Hélène Laroche, mairesse