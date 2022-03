St-Cyrille-de-Wendover : les conseillers demandent le départ du maire

Les conseillers municipaux de St-Cyrille-de-Wendover font front commun et demandent le départ du maire Éric Leroux.

Les six conseillers ont adressé un vote de non-confiance à son endroit, lui ont demandé de démissionner et veulent déposer une plainte à la Commission municipale du Québec.

Ils dénoncent des décisions qui auraient été prises sans l'accord du conseil municipal en plus d'une interprétation à l'encontre du code d'éthique et de déontologie laissant place aux conflits d'intérêts. Les conseillers dénoncent également ses prises de paroles publiques qui ne réflètreraient par la vision de tous les élus.

M.Leroux se défend de son côté d'avoir voulu rétablir le dialogue à plusieurs reprises et accuse à son tour certains conseillers d'être en conflit d'intérêts.

Malgré ses intentions de vouloir organiser une rencontre avec les conseillers et une intervenante du ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation du Québec, Éric Leroux affirme qu'il n'y aurait peu ou pas d'ouverture à dialoguer du côté des conseillers.

« J'ai proposé de faire une rencontre pour qu'on se parle et qu'on se dise les vraies choses. Qu'on se fixe les limites, qu'on se dise c'est quoi qu'on a comme vision pour les 4 prochaines années. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme orientation ? Où on veut amener notre municipalité ? Et il y a seulement 2 des 6 conseillers qui ont répondu », a admis M. Leroux.

Ultimement,ces tensions à l'interne affectent les citoyens, les contribuables. La situation actuellement vécue retarde plusieurs projets importants de la municipalité.

PROJETS RETARDÉS

Cette situation retarderait plusieurs projets importants comme ceux du parc Guèvremont, du nouveau centre communautaire, de la caserne incendie et de la nouvelle école primaire.

Par ailleurs, plusieurs employés municipaux ont également quitté leur poste dans les derniers mois, ce qui a ralenti plusieurs dossiers et l'adoption du dernier budget municipal.