St-Cyrille : division entourant le dossier de la garderie temporaire

Le dossier du futur CPE Au Coeur des Découvertes à St-Cyrille-de-Wendover divise la classe politique municipale et la population.

Le conseil municipal a refusé que le CPE établisse une garderie temporaire dans le bâtiment de La Résidence St-Cyrille qui a fermé ses portes en décembre dernier.

L'objectif était de trouver un endroit pour accueillir la garderie en attendant la construction du nouveau CPE non loin de l'aréna, près de la rue Principale (route 122), ce qui devrait se faire dans les prochains mois.

Le lieu choisi (ex-RPA) avait cependant aussi été ciblé pour un projet de maison de chambres, mais n'est pas permis dans ce secteur. C'est ce qui expliquerait en partie le refus des élus d'aller de l'avant en plus des inquiétudes reliées à la circulation qui augmenterait sur la rue St-Laurent.

Le conseiller municipal, Sylvain Masson, précise que les élus sont ouverts à la discussion.

"On n'avait aucune fermeture par rapport au CPE. (...) Ça été très mal interprété et c'est comme si on refusait l'établissement du CPE, mais c'est loin d'être le cas. (...) Maintenant, il faut juste s'assoir avec les représentants du CPE et voir ce qu'on peut faire ensemble pour que ça fonctionne tout en minimisant les impacts."