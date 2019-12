St-Félix-de-Kingsey devient une Communauté bleue

Saint-Félix-de-Kingsey vient de recevoir la certification Communauté bleue de la part de l'organisme Eau Secours.

La municipalité s'est engagée à reconnaître le droit humain à l'eau et aux services d'assainissement, à promouvoir la gestion publique de l'eau et à bannir la vente de bouteilles d'eau dans ses édifices municipaux et lors de ses événements.

Courtoisie

Saint-Félix-de-Kingsey devient la première de la MRC Drummond et la dix-septième au Québec.

Thérèse Francoeur, mairesse :

" Avoir la certification de Communauté bleue est une étape de plus pour notre municipalité dans notre démarche de toujours en faire plus pour l'environnement dans lequel nous avons le privilège de vivre tout en profitant des richesses qui l'entourent ".

DRUMMONDVILLE AUSSI EN 2020

Par ailleurs, la Ville de Drummondville deviendra aussi une Communauté bleue au cours de l'année 2020. Le conseil municipal a entériné trois résolutions de principe en ce sens, hier soir (lundi).

Concrètement, la Ville reconnaît le droit à l'eau et aux services d'assainissement, s'engage à éliminer d'ici 12 mois la vente d'eau embouteillée dans ses édifices et lors d'activités municipales, et promeut l'importance d'infrastructures publiques d'eau potable et d'eaux usées de qualité.