St-Lucien : la nouvelle école sera prête à la rentrée 2022-2023

Les élèves de l'école primaire de Saint-Lucien devraient pouvoir intégrer leur nouvelle école pour la rentrée 2022-2023. Le Centre de services scolaires des Chênes est actuellement en appel d'offres pour la construction de l'établissement, un projet de près de 15 millions $.

L'actuelle école des 2 Rivières est trop petite pour la clientèle qui s'accroit d'année en année. Un projet d'agrandissement a été évalué, mais il a été abandonné au profit d'une nouvelle construction.

DES COURS DANS L'ANCIENNE ÉGLISE

Pour la rentrée scolaire 2021-2022, les élèves, soit environ 80 jeunes, suivront leur formation générale dans l'église de Saint-Lucien. Le centre communautaire de la municipalité sera aussi aménagé pour recevoir 2 groupes d'élèves ainsi que les cours d'éducation physique.

La démolition de l'école actuelle des 2 Rivières devrait s'amorcer en juillet.

NOUVELLE ÉCOLE SIX FOIS PLUS GRANDE

La construction de la nouvelle école pourra ensuite s'amorcer. Le nouveau bâtiment sera six fois plus grand que l'ancien. Il inclura, notamment, huit classes, un gymnase double, une bibliothèque, un local d'art et une classe de musique.

CSSDC

Le projet prévoit aussi l'aménagement de la cour extérieure avec des zones de jeux, un espace arts et spectacles, des corridors de course, des zones de repos et même un espace pour une classe extérieure.