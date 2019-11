St-Lucien : nouveau bâtiment imposant pour le Cercle des fermières

Un nouveau bâtiment à vocation communautaire sera aménagé à St-Lucien. Selon L'Express, 900 000 $ seront investis pour construire de nouveaux locaux aux membres du Cercle des fermières.

La présidente de l'organisme, Francine Leroux, investira personnellement plus de la moitié de la somme. Le Cercle des fermières, qui compte une cinquantaine de membres, s'établira tout près du garage municipal sur un terrain situé à l'intersection de la route 255 et de la rue Dechantal.

Capture d'écran - Google Maps

UN LIEU POUR TOUTE LA COMMUNAUTÉ

Les citoyens auront aussi accès au lieu qui comprendra des espaces de création et un autre espace pour les cuisine collectives en plus de la partie dédiée au Cercle des fermières qui abritera des métiers d'art et des machines à coudre.

Les travaux de construction devraient être lancés au printemps prochain.