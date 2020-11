St-Majorique donne 5000 $ au Téléthon de la Guignolée

Saint-Majorique-de-Grantham verse un montant de 5 000 $ pour le téléthon de la Guignolée.

Le conseil municipal a choisi d'autoriser un versement à l'organisme, car les activités traditionnelles de collectes de dons et de denrées ne peuvent pas être tenues cette année. Le don provient des fonds affectés aux activités de loisirs et de tourisme qui n'ont pu avoir lieu cette année en plus du montant traditionnellement dédié au souper des employés municipaux.

Line Fréchette, mairesse :

" Si d'importantes mesures ont été mises en place pour aider les familles à faire face aux bouleversements causés par l'épidémie actuelle, il n'en demeure pas moins que ne sont pas tous les besoins qui sont comblés. "

Le Téléthon de la Guignolée se tiendra le 29 novembre prochain.