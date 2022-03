St-Majorique : la sécurisation des routes en priorité

La municipalité de Saint-Majorique consacrera une partie de son budget à la sécurisation de ses routes. L'objectif est d'assurer la sécurité de tous les citoyens à vélo ou à pied, et ce, à moyen terme.

Le projet est lancé en partie en raison du drame survenu en octobre dernier sur le boulevard Saint-Joseph Ouest. Une adolescente de 13 ans, Emily Villeneuve, avait été happée mortellement par un véhicule alors qu'elle marchait le long de la route en soirée.

Certains citoyens avaient alors pointé du doigt le mauvais éclairage du secteur. Un nouveau lampadaire sera d'ailleurs installé tout près de l'endroit où s'est produit l'accident

"Il faut voir à long terme quand le village se développe et s'assurer de la sécurité des citoyens. On se demande "Comment les gens circulent ? Qu'est-ce qui va falloir changer comme façon de faire ?" (...) On veut se faire conseiller parce que oui on a à prendre les décisions en tant qu'élus, mais on désire surtout être bien outillé."

Audrey Fréchette photographe

- Line Fréchette, mairesse