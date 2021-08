St-Majorique : poursuite policière près de l'école

Un individu désorganisé a provoqué une poursuite policière près d'une zone scolaire, hier (lundi), à St-Majorique.

Un policier a d'abord tenté d'intercepter l'individu puis d'autres patrouilleurs ont été appelés en renfort en raison du manque de collaboration du jeune homme dans la vingtaine. Il a pris la fuite dangereusement en empruntant des parcelles de propriétés résidentielles du secteur.

Les policiers ont finalement encerclé le fuyard non loin de l'école primaire après qu'il ait embouti un véhicule de police.

Éric Beaupré - Vingt 55

Il a été intercepté et transporté à l'hôpital afin de recevoir les soins nécessaires à sa condition. On ne signale pas de blessé et peu de dommages lors de la poursuite et de l'intervention.