Stabilisation des éclosions au Centre Frederick-George-Heriot

Des efforts particuliers sont mis pour diminuer, voire stopper, la propagation de la COVID-19 au Centre Frederick-George-Heriot.

Le CHSLD de Drummondville est aux prises avec des éclosions touchant le personnel et les résidents de 4 unités et le personnel de la zone chaude. Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec indique que le personnel des unités en éclosions est dépisté tous les lundis et jeudis.

Le prochain dépistage est donc aujourd'hui (jeudi). Selon le CIUSSS MCQ, le résultat des tests de dépistage démontre une certaine stabilisation pour certaines unités touchées, dont le 2e Ouest.

DES NOUVEAUX CAS PARMI LES RÉSIDENTS PLUS AFFECTÉS

L'organisation note toutefois l'apparition de quelques nouveaux cas chez les résidents du 3e Nord Côté. Le CIUSSS précise qu'il s'agit d'une unité où il est plus difficile de limiter l'éclosion puisque c'est une section où se trouvent des résidents avec des pertes cognitives et des comportements d'errance.

Le CIUSSS MCQ salue par ailleurs les efforts de tout le personnel qui travaille sans relâche depuis le début des éclosions il y a plus d'un mois.