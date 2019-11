Stationnement de nuit en période hivernale : 15 novembre

La réglementation en lien avec le stationnement de nuit en période hivernale entrera en vigueur le 15 novembre à Drummondville.

La Ville précise que l'allongement de la période réglementaire permet d'anticiper les tempêtes de neige hâtives, comme ce fut le cas l'année dernière.

Le stationnement de nuit sera permis dans la rue et dans les stationnements municipaux, sauf lors des opérations de déneigement, entre minuit et 7h.

Drummondville met toutefois à la disposition des gens des stationnements spéciaux lors des opérations de déneigement. Les places sont disponibles dans certaines rues du centre-ville et dans certains sites de stationnement municipaux. Pour les utiliser, vous devez avoir une vignette de stationnement (70$ + taxes).

Le réglement entre en vigueur le 15 novembre et sera valide jusqu'au 15 avril.

Les citoyens qui laisseront leur voiture en bordure de rue ou dans un stationnement municipal lors des opérations de déneigement seront passibles de contravention. De plus, si un véhicule nuit aux opérations de déneigement, celui-ci pourra être remorqué.

Liste des rues et des stationnements publics accessibles avec vignette de stationnement de nuit :

o Frontenac

o Bellevue, Bérard, Holmes, des Forges et Poirier (entre Heriot et la rivière Saint-François)

o Heriot (entre des Forges et Saint-Édouard)

o De la Dominion et Scott (entre du Moulin et Celanese)

o Du Moulin (entre Lindsay et des Écoles, puis entre Heriot et Belcourt)

o Raimbault

o Stationnement Louis-G.-Vigneault (situé à l'angle des rues Brock et Cockburn);

o Stationnement du Centre Marcel-Dionne (par la rue Cockburn, près de la rue Dorion)

o Stationnement Saint-Louis/Manseau (situé à l'angle des rues Saint-Louis et Manseau)

o Stationnement Messier (par la rue Saint-Louis, près du parc Messier)