Ste-Clotilde-de-Horton améliore la sécurité sur son territoire

Sainte-Clotilde-de-Horton vient de compléter plusieurs améliorations entourant la sécurité sur son territoire.

Le projet « Sécurité pour le public » comprenant l'installation de divers équipements à travers la municipalité, notamment des afficheurs de vitesse radar à l'intérieur du périmètre urbain. Le rang des Chalets et le secteur près de l'école primaire ont été priorisés.

Simon Boucher, maire de Sainte-Clotilde-de-Horton

« Plusieurs citoyens nous ont fait part de leurs préoccupations et de leurs craintes quant à leur sécurité. Nous nous devions de mettre de l’avant des actions pour créer un milieu de vie plus sécuritaire, devenant ainsi plus attractif pour les jeunes familles, qui y voient un milieu de confiance pour leurs enfants.»