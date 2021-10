Stéphanie Lacoste en faveur de la rénovation du stade Jacques-Desautels

Stéphanie Lacoste est en faveur du projet de réfection complète du stade de baseball Jacques-Desautels à Drummondville.

La candidate à la mairie déplore l'état des lieux qui a été victime de pannes d'électricité et de défaillance au système d'arrosage dans les derniers mois en plus des installations sanitaires en décrépitude et de plusieurs autres bris.

Stéphanie Lacoste, candidate à la mairie de Drummondville : Gracieuseté « On ne peut plus engouffrer de l’argent à boucher des trous et à répondre aux urgences. (...) Le but étant d’avoir le meilleur tout en respectant la capacité de payer des contribuables. »

PROJET DE 2 À 4 M $

Mme Lacoste explique qu'elle est en faveur du projet, car environ 1 000 personnes pratiquent le baseball ou des sports connexes sur le site. Plusieurs équipes dont le Saint-Fred, les Olympiques, les Riverains et les Voltigeurs du Cégep de Drummondville utilisent aussi le stade. Le Brock baseball club y attire régulièrement entre 600 et 700 spectateurs par match, ce qui est une forme de tourisme sportif pour soutenir l'économie locale selon l'aspirante mairesse.

Il en coûterait entre 2 et 4 millions $ pour rénover le stade Jacques-Desautels. Cette somme pourrait être répartie en trois phases.

Stéphanie Lacoste en a aussi profité pour appuyer la proposition de prolongement de la promenade Rivia jusqu’au secteur Saint-Joachim.