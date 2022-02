Stéphanie Lacoste en poste depuis 100 jours

La mairesse de Drummondville vient de franchir la barre symbolique des 100 premiers jours de son mandat et se dit satisfaite des actions menées.

Stéphanie Lacoste avait priorisé le dossier de la crise du logement. Elle a augmenté de 47 % le budget destiné à l'Office d'habitation Drummond, passant de 360 000 $ à 530 000 $ alors que d'autres mesures devraient être annoncées prochainement.

"La crise du logement doit être prise au sérieux, car elle affecte l'ensemble de tous les secteurs d'activités, dont les employeurs à la recherche de main-d'œuvre, mais elle fragilise surtout le tissu social de notre communauté, ce qui est très dommageable pour la qualité de vie de tous. Un comité de travail a d'ailleurs été créé afin de réaliser un plan d'action pour faire du développement du logement social et abordable un des pivots pour le développement de notre ville ". Gracieuseté - Ville de Drummondville - Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

PLACES EN GARDERIES

La nouvelle mairesse s'est aussi attaquée rapidement au manque de place en garderies. Elle a créé un comité pour cibler des terrains qui appartiennent à la municipalité afin de faciliter la construction de centres de petite enfance (CPE). Huit emplacements sont déjà réservés à ce type d'infrastructures.

Mme Lacoste s'est dite aussi fière de la création du nouveau Conseil jeunesse composé de 23 jeunes drummondvillois qui pourront faire des propositions concrètes au conseil municipal.

Elle désire aussi faire rayonner la ville ailleurs en province par ses rôles au sein de l'Union des municipalités du Québec et de préfète de la MRC Drummond.

VERS UNE NOUVELLE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

L'adoption d'un budget participatif de 400 000 $ pour des initiatives citoyennes, la mise en place d'un réseau de mobilité accessible à l'année et l'analyse de la requalification du site des Pères Montfortains figure aussi parmi son bilan.

" Les 100 premiers jours ont été très occupés et prolifiques, et ce, malgré la présence de la cinquième vague de la COVID-19. Lors des prochaines semaines, nos efforts seront orientés vers l'élaboration d'une nouvelle planification stratégique qui permettra de poursuivre un développement judicieux de notre ville avec ce souci de faire mieux, dans le respect de l'équité sociale, de l'efficience économique, en tout respect avec l'environnement, et ce, dans le but d'accroître la qualité de vie de l'ensemble de la population de Drummondville. "

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville