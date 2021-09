Stéphanie Lacoste officiellement candidate pour la mairie de Drummondville

Stéphanie Lacoste est aussi devenue officiellement candidate à la mairie de Drummondville...

La conseillère municipale a profité du moment pour présenter les grands axes de sa campagne qui proviennent des commentaires reçus lors de sa tournée estivale.

Elle veut prioriser la qualité de vie dans les quartiers, l'environnement et l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la relance économique intelligente après la pandémie.

Mme Lacoste nous parle du type de campagne électorale qu'elle souhaite mener d'ici le 7 novembre prochain :



"Ma campagne se voudra positive. Je suis une personne rassembleuse et à l'écoute des gens. J'ai envie que ça reflète ce que je suis. J'ai envie de faire ça avec les citoyens. J'ai envie de développer ma vision et de faire rayonner notre ville de nouveau !"

La conseillère du secteur St-Nicéphore se positionnera sur plusieurs enjeux, mais ne se cache pas qu'elle s'oppose à l'agrandissement du site d'enfouissement imposé par décret surtout, car le tout ne respecte pas les compétences municipales.

Des idées et projets plus précis seront dévoilés au cours des prochaines semaines en plus des appuis qu'elle aura au sein du conseil municipal actuel et des acteurs sociaux économiques de Drummondville.