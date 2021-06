Stéphanie Lacoste veut devenir mairesse de Drummondville

Stéphanie Lacoste désire devenir mairesse de Drummondville. La conseillère municipale du district 10 dans le secteur St-Nicéphore depuis 2015 confirme sa candiature.

Elle désire donner un choix aux électeurs, ce qui n'a pas été le cas lors de la dernière élection pour trouver un successeur à Alexandre Cusson. Mme Lacoste affirme vouloir utiliser la diversité d'opinion au bénéfice de Drummondville, plutôt qu'imposer une vision unique.

" Je me donne la mission d'unir les gens qui veulent faire avancer notre ville pour relever, ensemble, les défis d'aujourd'hui. En politique municipale, le vent de changement s'incarne par l'engagement de personnalités de tous horizons, incluant de plus en plus de jeunes et de femmes. Notre Drummondville, magnifique, énergique et si humaine, mérite une relance inspirée par une nouvelle génération de leaders positifs. J'en fait partie, et j'invite la population à se joindre à moi en vue de l'élection du 7 novembre prochain afin de veiller au présent et à l'avenir de notre ville. "

- Stéphanie Lacoste