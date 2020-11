Subventions spéciales pour le Comptoir alimentaire et la Tablée populaire

Drummondville octroie deux subventions spéciales de 25 000 $ au Comptoir alimentaire Drummond et de la Fondation de la Tablée populaire de Drummondville.

La Ville voulait ainsi collaborer pour aider les deux organismes qui vivent de plein fouet les contrecoups de la pandémie de COVID-19.

Alain Carrier, maire de Drummondville :

" Nous souhaitons que celles et ceux qui vivent une période difficile puissent avoir la chance de bénéficier de repas chauds, surtout pendant la période des Fêtes. C'est un geste de solidarité envers nos concitoyennes et nos concitoyens les plus vulnérables, car nous ne souhaitons laisser personne dans la misère, surtout en cette période délicate. "

Drummondville invite les citoyens qui le peuvent à donner de leur temps ou à offrir une contribution aux organismes du milieu.

Plusieurs organismes permettent ainsi depuis des mois à certains de trouver les ressources nécessaires pour traverser cette période difficile.