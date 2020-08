Suite du procès Capellan à Drummondville

Le procès pour crimes sexuels sur des mineures de Yonmanuel Perez Capellan se poursuit au palais de justice de Drummondville.

Il fait face à 19 chefs d'accusations, dont agressions sexuelles, contacts et incitation à des contacts sexuels. L'homme de 41 ans aurait fait 3 jeunes victimes de moins de 16 ans alors que les faits reprochés se seraient produits entre 2012 et 2016 à St-Majorique et Drummondville.

Éric Beaupré - Vingt 55 (Archives)

Hier (mardi), la défense a fait témoigné une femme qui a décrit la relation difficile qu'elle avait entretenu avec l'accusé selon le Vingt 55. Le procès se continuera la semaine prochaine.

AUTRE PROCÈS À L'AUTOMNE

Capellan fait aussi face à 7 autres chefs d'accusation pour de sembables crimes sexuels sur une mineure qui auraient été commis entre 2003 et 2008 à Montréal. Ce deuxième procès est prévu pour quatre jours d'audience en octobre et novembre, mais une requête en arrêt des procédures déposée par l'avocat de l'accusé devra être débattue.