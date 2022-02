Surpopulation en centre jeunesse : transfert vers l'hôtel ou des unités mobiles ?

La dénonciation des chambres de fortune aménagées dans les centres jeunesse de Drummondville et Trois-Rivières provoque des changements. Certains jeunes ont dû vivre et dormir dans des espaces délimités par des paravents et des draps en raison de la surpopulation.

140 jeunes seraient présentement hébergés, ce qui dépasse de 40 % la capacité.

Courtoisie - APTS

DES SOLUTIONS

Le ministre délégué à la Santé et responsable de la DPJ, Lionel Carmant, a rencontré le syndicat à ce sujet hier (mercredi). Parmi les propositions de l'APTS Mauricie/Centre-du-Québec, on retrouve le transfert vers des chambres d'hôtel, l'utilisation de logements à proximité ou même des unités mobiles près des centres, notamment le Pavillon Edgar-Laforest à Drummondville.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant - Jacques Boissinot | La Presse Canadienne

Le CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec a également rencontré le ministre hier soir alors que l'organisation confirme la problématique qui est notable depuis plusieurs mois.

"L'objectif est de cesser le recours à des installations temporaires dans les meilleurs délais. Comme les discussions se poursuivent, il est trop tôt pour confirmer les solutions. Il s'agit d'une situation que nous souhaitons résorber le plus rapidement possible." - Geneviève Jauron, Chef de service aux communications externes CIUSSS-MCQ

SÉBASTIEN SCHNEEBERGER ET LA POPULATION FULMINENT

Le député de Drummond/Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, déplore de ne pas avoir été avisé plus tôt de la situation :

« C'est inconcevable ! (...) Ça me questionne grandement. Je pense que le bien-être de jeunes adolescents est important surtout qu'ils ne vivent pas des moments faciles en ce moment même dans les centres.»

Plusieurs citoyens et parents ont également dénoncé cette situation sur les réseaux sociaux affirmant que la problématique serait en partie causée par les critères trop stricts qui provoquent le transfert des jeunes en difficulté vers les centres jeunesse.