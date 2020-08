Suspect recherché par la SQ pour agression armée

La SQ recherche un suspect pour agression armée, voies de fait et bris de condition.

Les policiers demandent aux citoyens d'ouvrir l'oeil : Hugo Tousignant, 33 ans, fait l'objet d'un mandat d'arrestation.

Le suspect est recherché en lien avec une agression armée survenue à Shawinigan le 23 août 2020.

Il pourrait conduire un véhicule Ford Espace 2018 de couleur gris, immatriculé M12 PRQ, et se trouver dans la région de Montréal ou les environs.

L'homme mesure 5 pi 10 et pèse 170 lb. Il a les cheveux et les yeux bruns et il pourrait avoir une barbe taillée.

Une photo est disponible sur notre site Web.

Toute personne qui apercevrait Hugo Tousignant est priée de communiquer avec le 911.