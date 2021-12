TÉMOIGNAGE - la résilience d'un grand brûlé de l'explosion chez Olymel à Drummondville

Un des employés gravement blessés le printemps dernier chez Olymel à Drummondville souhaite passer son message de résilience et de courage en donnant maintenant des conférences.

Jean Michel a été brûlé au 3e degré sur un peu plus de 50 % de son corps, ses vêtements ont fondu, mais son visage a été épargné.

Jean Michel

Dans la nuit du 21 avril dernier, l'explosion d'un panneau électrique de 600 volts a provoqué ses blessures ainsi qu'à deux autres travailleurs.

Éric Beaupré - Vingt 55

Après avoir été dans le coma pendant quelques semaines, le résident de Danville a subi de nombreux traitements et effectue maintenant des conférences dans les écoles.

Il accorde une grande importance sur le fait d'accepter son sort :

"J'ai été souvent au Centre des grands brûlés à Montréal, j'ai parlé avec plusieurs personnes et plusieurs me disaient qu'en voyant l'attitude que j'avais, ça les motivait. C'est aussi ce qui a fait que j'ai pu être de retour plus vite que prévu chez moi. (...) Dans la vie, si tu t'apitoies sur ton sort, ça ne donne pas grand-chose, je me suis dit "Non !" (...) Je me suis arrangé pour sortir le plus vite possible, de toute façon, j'haïs la bouffe d'hôpital !"