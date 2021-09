Tests rapides COVID-19 dans nos écoles : le CIUSSS MCQ dans l'attente

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec ignore si des tests rapides de COVID-19 seront déployés dans les écoles de son territoire.

Le gouvernement Legault a confié à Daniel Paré, directeur de la campagne nationale de vaccination, le mandat de déployer les tests rapides dans les écoles. Le but est d'éviter le plus possible la fermeture de classe ou de groupe classe dans les écoles.

Le test dit rapide est un test nasal qui pourra être effectué directement à l'école. Les résultats seront disponibles après environ 15 minutes.

Le déploiement de cette nouvelle mesure pour contrer la COVID-19 doit se faire dans les prochains jours, voire les prochaines semaines dans les écoles.

À ce jour, les tests de dépistage rapide ont été fournis à 51 écoles situées dans quatre quartiers de la région métropolitaine : Montréal-Nord, Saint-Michel et Parc-Extension, à Montréal, et dans Chomedey, à Laval.

Test nasal pour le SARS-CoV-2.

DES DIRECTIVES À VENIR

Au CIUSSS MCQ, on se dit toujours dans l'attente des directives du ministère de la Santé à savoir si des régions sont priorisées, quelles écoles seront en tête de liste pour recevoir le test de dépistage rapide et combien de doses sont prévues par région au Québec.

Le CIUSSS précise d'ailleurs que les cas de COVID-19 dans les écoles de la Mauricie et du Centre-du-Québec ne sont pas problématiques pour le moment.

Au 15 septembre 2021, on recense 11 cas actifs de COVID-19 sur le territoire du Centre de services scolaire des Chênes, répartis dans 6 établissements.

En Mauricie/Centre-du-Québec, en incluant Drummondville, il est toujours possible d'obtenir son résultat de dépistage de la COVID-19 en moins de 14 heures.