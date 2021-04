TGF : le projet sera-t-il dans le prochain budget fédéral ?

À quelques heures du budget fédéral, le dossier de train grande fréquence (TGF) de VIA Rail refait les manchettes.

Des intervenants, du milieu économique et politique, sont nombreux à s'interroger à savoir si des sommes seront allouées au projet.

Récemment, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, affirmait que son gouvernement appuie le projet TGF et qu'il pourrait être un partenaire financier. De son côté, le ministre de l'Innovation et de l'Industrie Canada, François-Philippe Champagne, affirme que le projet est toujours dans les plans du fédéral.

Le député conservateur de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, lui, ne croit pas qu'Ottawa réservera des sommes pour le TGF dans son budget. Selon Radio-Canada, il croit que les libéraux garderont cet enjeu pour la prochaine campagne électorale.

Dans la région, le projet de train grande fréquence rallie plusieurs élus(es) et plusieurs acteurs de l'économie du Centre-du-Québec et du grand Drummond. La Chambre de commerce et d'industrie Drummond fait partie des groupes qui ont appuyé le projet.

Dominic Guévin est président de la CCID.

" La Chambre de commerce et d'industrie Drummond espère bien y retrouver [dans le budget fédéral] des sommes allouées au développement du TGF ainsi qu'à son projet de plaque tournante ferroviaire à Drummondville."

VIA RAIL

UN PROJET...EN ATTENTE

En 2019, Ottawa et des partenaires annonçaient 71M$ pour étudier la proposition de VIA Rail pour le TGF dans le corridor Québec/Toronto.

Le TGF relierait une voie dédiée pour les voyageurs entre Québec et Montréal, en passant par Trois-Rivières.

Le plan de VIA Rail inclut aussi le maintien et le développement des trajets sur la Rive-Sud. Drummondville figure au projet comme plaque tournante.

Il s'agit d'un plan de près de 4 milliards de dollars.





VIDÉO DU PROJET TGF - VIA RAIL