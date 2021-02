"Tope Là" pour la persévérance scolaire au Centre-du-Québec

Le mouvement "Tope Là" est lancé au Centre-du-Québec à l'initiative de la Table régionale de l'éducation Centre-du-Québec (TRECQ). On veut ainsi souligner avec les Journées de la persévérance scolaire (JPS).

Le tout sert à mobiliser la population pour donner une tape dans le dos aux jeunes, aux adolescents et aux adultes en formation afin de les encourager à poursuivre leurs efforts.

Vous pouvez appuyer le mouvement en apposant une main dessinée ou découpée dans votre fenêtre.



" Plus que jamais, nous devons encourager et motiver les étudiants à poursuivre leurs cours et terminer avec succès leur formation. Ces étudiants représentent la main-d'œuvre et la société de demain. Cette période exceptionnelle les amène en dehors de leur zone de confort. Plusieurs vivent de l'anxiété, de l'isolement et une perte de motivation. Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui ont lieu du 15 au 19 février, nous voulons souligner l'adaptation remarquable dont ils font preuve. Nous voulons leur tendre la main, dans un mouvement fort et concerté, juste à temps pour les motiver jusqu'à la fin de l'année."

- Caroline Dion, directrice générale de la TRECQ