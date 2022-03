Travailleurs étrangers dans Drummond : les délais doivent être écourtés

Le milieu des affaires du grand Drummond met de la pression pour faire réduite les délais quant au traitement des demandes pour les travailleurs étrangers temporaires.

La Chambre de commerce et d'industrie de Drummond (CCID) a publié une lettre ouverte sur le dossier conjointement avec des dizaines d'entreprises, la Société de développement économique de Drummondville (SDED) et d'autres acteurs économiques.

Le but est de faire bouger les choses rapidement auprès des instances, surtout le gouvernement fédéral pour palier à la pénurie de main-d'oeuvre.

Des solutions sont proposés dans la foulée de cette sortie publique.

"De standardiser le processus, s'il y a des postes de disponibles et qu'on a besoin, par exemple, de 20 personnes. Bien, ce serait d'avoir juste une demande à faire pour chaque poste, au lieu de recommencer 20 fois pour le même emploi. Ça simplifierait beaucoup les choses !"

- Marc Tremblay, président de la CCID

DÉLAIS DE PRÈS DE 10 MOIS

Près de 500 dossiers de candidats sont présentement en attente pour que des travailleurs étrangers viennent aider les entreprises de la région. Depuis l'été dernier, les délais d'attente sont passés à près de 10 mois.

Les besoins sont criants dans les secteurs manufacturiers et agricoles, mais aussi dans l'hôtellerie, la restauration et les technologies de l'information.

Une nouvelle liste des professions admissibles au traitement simplifié a été rendue publique en novembre dernier par le gouvernement fédéral, mais n'est toujours pas vigueur.

LETTRE OUVERTE

Travailleurs étrangers temporaires : les délais doivent être écourtés

Les signataires de cette lettre – la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond (CCID), la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), des dizaines d’entrepreneurs ainsi que des acteurs économiques-clés du Centre-du-Québec – exhortent le gouvernement fédéral de réduire les délais de traitement des demandes pour les travailleurs étrangers temporaires, et ce, rapidement.

Dans le contexte actuel de la crise de la pénurie de main-d’œuvre et à l’approche de la saison estivale, il appert primordial que le gouvernement mette rapidement en place des solutions pour diminuer les délais. Il en va de la croissance, de la viabilité et du maintien de la bonne santé financière de nos entreprises. La situation actuelle met en péril les opérations d’entreprises, de plus en plus nombreuses.

Les employeurs peinent à recruter suffisamment de ressources humaines pour répondre à la demande. À un point tel que des entreprises n’ont d’autre choix que de refuser des contrats et doivent limiter leur croissance. Les travailleurs étrangers temporaires sont essentiels.

Les délais représentent une épine dans le pied des entreprises de la région et de toute la province. Et cela, sans compter toutes les pièces justificatives à fournir qui génèrent une lourdeur administrative.

À titre d’exemple, la Société de développement économique de Drummondville (SDED) traite en moyenne 400 dossiers de candidats en immigration par année. À l’heure actuelle, ce sont près de 500 dossiers qui sont en traitement. Ce nombre plus élevé s’explique par les dossiers qui sont en attente d’une réponse de l’immigration concernant leurs demandes d’EIMT (étude de l’impact sur le marché du travail) et de CAQ (certificat d’acceptation du Québec).

Selon cette instance, la très grande majorité des entreprises qui ont entrepris le processus régulier du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) sont insatisfaites des délais de traitement actuellement observés. Au moins quatre d’entre elles ont d’ailleurs demandé une priorisation d’urgence de leur dossier pour assurer le bon déroulement de leurs activités commerciales.

Avant juillet 2021, les délais de traitement étaient d’environ trois mois pour la réception de la réponse des instances gouvernementales fédérale et provinciale à la demande de l’EIMT et du CAQ. Ceux-ci dépassent maintenant parfois les cinq à six mois de traitement, auxquels il faut ajouter de 8 à 15 semaines supplémentaires, soit les délais de traitement du permis de travail qui varie selon le pays d’origine du candidat.

L’an dernier, plusieurs entreprises agricoles n’ont pu accueillir les travailleurs étrangers dont elles avaient besoin qu’à la fin de l’été, soit après la période cruciale de production.

Pour les entreprises qui ont de grands besoins de main-d’œuvre locale et étrangère, les démarches doivent se faire en continu, toute l’année. Lorsqu’un travailleur étranger arrive, le processus pour pouvoir accueillir le suivant est souvent déjà débuté.

Dans la majorité des cas, une entreprise qui désire prolonger le contrat de travail d'un même travailleur doit reprendre le même long processus, comme s'il s'agissait d'une toute première demande. Il y aurait lieu de permettre une démarche simplifiée pour fin de prolongation d'un contrat de travail d'un travailleur étranger temporaire qui est déjà à l'emploi de l'entreprise.

La crise de la pénurie de main-d’œuvre n’est pas prête de s’estomper, au contraire. Elle demeurera un des défis majeurs auxquels les employeurs continueront de faire face au cours des prochaines années. D’où la nécessité d’agir maintenant.

Pistes de solution

La CCID et les signataires de la présente lettre reconnaissent que depuis mars 2020, des initiatives ont été mises en place par le gouvernement fédéral dans le but d’améliorer le processus d’immigration temporaire pour les travailleurs étrangers.

Une nouvelle liste des professions admissibles au traitement simplifié a été rendue publique en novembre. Cette mesure permet aux entreprises d’être exemptées de l’affichage externe d’un poste des secteurs ciblés dans la liste, procédure qui allongeait le processus de plusieurs semaines. L'annonce a été bien reçue. Toutefois, les différents paliers gouvernementaux concernés doivent rendre les listes officielles beaucoup plus rapidement. Par exemple, la liste des professions admissibles au traitement simplifié pour les professions de catégorie C a été annoncée au mois de novembre 2021 et elle n'est toujours pas en vigueur. Et on ne sait pas quand elle le sera. Comme ce sont des professions qui dominent notre marché régional de main-d'œuvre, il y a urgence que cette liste soit mise en vigueur.

Mission de la CCID

La CCID est vouée à l’essor d’une économie solide, viable et durable favorisant le mieux-être des membres de sa collectivité. Par ses prises de position, la chambre défend les intérêts collectifs de ceux-ci. Elle est au service de ses membres et leur permet de s’exprimer sur diverses tribunes.

Voyant de plus en plus d’entreprises se tourner vers elle, après avoir cogné à diverses portes pour avoir du soutien, la Chambre a décidé de prendre les devants en mobilisant son réseau dans le but de faire bouger les choses.

Les signataires ci-dessous appuient la CCID et signent la présente lettre afin de démontrer l’urgence d’agir.

