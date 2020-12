Triste record de cas de COVID-19 pour la Mauricie/Centre-du-Québec

La Mauricie/Centre-du-Québec compte 128 nouveaux cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures, un nombre record depuis le début de la pandémie.

Il y a 42 cas supplémentaires pour la Mauricie.

Pour le Centre-du-Québec, il s'agit de 86 nouveaux cas de la COVID-19, dont 39 dans la MRC de Drummond et 36 dans la MRC d'Arthabaska.

Le nombre de personnes rétablies se chiffre pour sa part à 78 pour la Mauricie/Centre-du-Québec.

Le CIUSSS MCQ note une baisse de 3 trois hospitalisations depuis le dernier bilan pour un total de 40.

Il y a toutefois 10 personnes hospitalisées aux soins intensifs aujourd'hui, soit une personne de plus qu'hier. On déplore un nouveau décès.

BILAN DES ÉCLOSIONS

Concernant les éclosions, la situation est stable pour l'Unité de médecin (6e) de l'hôpital Sainte-Croix avec 4 usagers et 6 employés positifs à la COVID-19. Le CIUSSS MCQ indique un cas supplémentaire chez les usagers de l'Unité de médecin et soins palliatifs (7e) pour un total de 3 patients touchés par le virus.

Au CHSLD Frederic-George-Heriot, la COVID touche 2 résidents de plus à l'Unité 2e Ouest pour un total de 2 employés et 12 résidents touchés. Il en va de même pour l'Unité 1er ouest, pour un total de 2 employés et 9 résidents touchés par la COVID-19.

Finalement, la situation est stable à la Résidence Jazz et au Centre d'hébergement Saint-Joseph de Drummondville ainsi qu'à l'Auberge du Bon Conseil à Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

BILAN DANS NOS ÉCOLES