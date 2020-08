"Uber subira aussi la pénurie de chauffeurs" - C. Lambert

Taxi Central n'entend pas collaborer avec Uber et ne voit pas d'un bon oeil l'arrivée éventuelle du service à Drummondville.

Rappelons qu’Uber veut déployer ses services partout en province dès octobre prochain. L'entreprise pourra le faire en raison des dispositions de la Loi 17 qui permettront l'expansion du transport rémunéré.

Le président de Taxi Central, Charles Lambert, est d'avis qu'il sera difficile pour Uber de trouver des chauffeurs intéressés à travailler pour l'entreprise, car il peine déjà à le faire sur le territoire.

"C'est fort connu que c'est pal mal plus payant pour un chauffeur de travailler pour Taxi Central que de travailler pour Uber. Au niveau rémunération, flexibilité et tout ça. Je pense qu'ils vont vivre dans toutes les régions la même situation qu'on vit actuellement, c'est à dire la pénurie de travailleurs en plus de la PCU qui s'ajoute (...). C'est pas facile!”