Un ado de 15 ans perd la vie en scooter à Drummondville

La communauté est sous le choc quant au décès d'un adolescent de 15 ans circulant en cyclomoteur (scooter) survenu hier soir (mercredi) à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue Robert-Bernard à Drummondville.

Vers 21h, une camionnette qui se dirigeait vers la bretelle de l'autoroute 20 a heurté de plein fouet le jeune qui le croisait aux feux de circulation.

La victime est Jasmin Béliveau de St-Cyrille-de-Wendover.

Yannick Rochette

TROISIÈME DÉCÈS ACCIDENTEL D'ADO EN 1 AN

Le Centre de services scolaire des Chênes s'assure de déployer les ressources nécessaires dans l'école que fréquentait l'adolescent.

« Nos meilleures pensées vont à la famille de la victime et à tous ses proches. Nous leur souhaitons toute la sérénité et tout le réconfort nécessaires pour surmonter cette tragédie innommable. Il est difficile de trouver les bons mots pour exprimer la douleur ressentie devant un tel drame. » - Lucien Maltais, directeur général du CSS des Chênes

C'est le troisième décès d'étudiant à survenir en moins d'un an après ceux survenus en juin et octobre dernier.

« C’est extrêmement difficile pour toute notre communauté étudiante. À nouveau, l’heure est à la solidarité et nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont directement affectés par les événements. Nous venons de perdre l’un des nôtres. Ces circonstances nous permettent de dire à nos jeunes que nous sommes là pour eux et que nous tenons à eux, plus que jamais » - Lucien Maltais, directeur général du CSS des Chênes

ENQUÊTE EN COURS

Des experts en scène d'accident ont passé une partie de la nuit sur place pour éclaircir les circonstances. Le coroner Yvon Garneau et la Sûreté du Québec collaborent à l'enquête qui ne permet pas encore de privilégier une cause plus qu'une autre pour l'instant.