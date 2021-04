Un autre coup de pouce financier pour Annexair

Annexair reçoit un autre coup de pouce financier pour soutenir son expansion.

Le mois dernier, Développement économique Canada annonçait une aide de 2M$ pour aider l'entreprise à réduire l'empreinte carbone de sa nouvelle usine à St-Germain-de-Grantham.

Annexair - Usine de St-Germain-de-Grantham





AUTOUR DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Aujourd'hui (mardi), c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation et Investissement Québec qui accordent un prêt de 11M$ à Annexair.

Le financement provient des fonds propres d'Investissement Québec et du programme ESSOR.

François Lemieux est fondateur et président d'Annexair.

" Depuis nos débuts, Investissement Québec est un partenaire fidèle et loyal quand vient le temps de présenter de bons projets d'innovation. Cette fois-ci, je suis honoré d'accepter cette aide qui nous fera grandir et passer à la prochaine étape de notre croissance, ce qui nous permettra de devenir une entreprise de classe mondiale. Ce virage vert est une étape significative pour nous, et les gens d'Investissement Québec l'ont bien compris. Nous considérons ce prêt comme un signe d'encouragement et de confiance envers toute l'équipe d'Annexair. "

DES INVESTISSEMENTS POUR L'INNOVATION

L'argent permettra à Annexair d'investir 13 millions de dollars dans de la machinerie, des équipements informatiques et des améliorations locatives, mais aussi dans la commercialisation d'unités de chauffage, de ventilation et de climatisation en biocomposite.

Ce matériau possède de nombreuses qualités, dont la résistance à la corrosion et aux agents chimiques, un cycle de vie plus long que l'acier, ainsi que des propriétés antiseptiques et antimicrobiennes.

ANNEXAIR

Fondée en 1998, Annexair se spécialise dans la conception et la fabrication d'appareils de ventilation à haute efficacité énergétique.

Elle compte parmi ses clients des sociétés telles que Facebook, Google, la NASA, Ikea, les universités Harvard et Yale et Boeing.

Annexair possède une usine à Drummondville et une autre à St-Germain-de-Grantham. L'entreprise compte près de 300 employés.

Annexair - Usine de Drummondville

NOUVEAU PROJET POUR ANNEXAIR

Par ailleurs, Annexair annonce la création d'une nouvelle entité qui sera spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries vertes destinées notamment aux voitures électriques. L'entreprise est en démarche afin d'obtenir du soutien des différents paliers de gouvernement. Une annonce officielle devrait être faite d'ici la fin de l'année.