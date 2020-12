Un budget de 134.5 millions $ pour Drummondville en 2021

Drummondville présente un budget de 134,5M$ pour 2021, une hausse de 5,5% par rapport à 2020.

Malgré les aléas provoqués par la COVID-19, Drummondville tire son épingle du jeu alors que les indicateurs municipaux sont pour la plupart positifs. Des gains sont à noter sur les droits de mutation, sur la valeur des permis (après les 3 premiers trimestres de 2020) et sur la vente de terrains industriels. Drummondville a aussi récupéré 1,5M$ du budget 2020 en repoussant certains travaux et projets en raison de la pandémie. Pour 2021, Drummondville compte d'ailleurs sur une subvention spéciale COVID-19 de 5M$ versée par Québec, pour faire face à la crise.

BAISSE DU "COMPTE DE TAXES"

Cela dit, Drummondville a adopté un nouveau rôle triennal d'évaluation. La valeur des propriétés augmente en moyenne de 7.4%. Ainsi, la maison moyenne de Drummondville vaut désormais 222 900$ alors qu'elle valait 208 500$ au rôle d'évaluation précédent.

Pour diminuer l'impact de cette hausse, Drummondville adopte une baisse de 0.02$ du taux de la taxe foncière pour les propriétaires. Ainsi, en 2021, la taxe foncière résidentielle sera à 0.793$ du 100$ d'évaluation, soit environ le même niveau qu'en 2015.

31% des contribuables auront un gel ou une baisse de leur "compte de taxes" pour 2021. D'autres assisteront à une hausse limitée.

Alain Carrier, maire de Drummondville :

"C'est donc dire que même en prenant en considération la croissance soutenue de notre milieu, les ajouts de services et l'injection d'une somme de 5M$ supplémentaires pour le surfaçage de nos rues tel qu'annoncée dans le budget d'investissement 2021, nous parvenons à maintenir un taux de taxe foncière générale aussi bas qu'il y a 6 ans."

PAS DE HAUSSE POUR LES SERVICES

Drummondville décrète aussi un gel de tarification pour différents services comme l'eau, les égouts et la gestion des matières résiduelles.

La charge fiscale des Drummondvillois est près de 30% inférieure aux citoyens de villes québécoises comparables. Lorsqu'une ville moyenne dépense 1$ pour offrir un service, il en coûte 0,70$ à Drummondville.

LES ROUTES : UNE PRIORITÉ

Par ailleurs, la taxe spéciale liée à la création d'une réserve financière dédiée au réseau routier, à la mobilité et aux transports, créés en 2019, est gelée.

Drummondville promet que grâce à cette réserve (0.02$ pour le secteur résidentiel et 0.043 pour le non résidentiel) et grâce à un 5M$ supplémentaire adopté au budget d'investissement 2021, l'état des routes se verra grandement amélioré. Rappelons que le budget total pour le réseau routier est de 21,4M$.

COVID-19 : UN PLAN DE RELANCE

Plusieurs projets émanant du Plan de relance municipal verront le jour en 2021. Le plan, développé en réponse à la pandémie, inclut notamment le réaménagement des pôles majeurs structurants, la valorisation du corridor récréotouristique de la rivière Saint-François, des projets de diversification de l'économie, une stratégie de soutien à l'achat local et un programme pour revitaliser les locaux commerciaux vacants à Drummondville.

Au 31 décembre 2019, la dette nette de l'ensemble des contribuables de Drummondville était d'environ 119M$.

EXEMPLE DE PROJETS INCLUENT AU BUDGET POUR 2021

- Bonification du service de transport en commun avec notamment la desserte du parc industriel;

- La mise en service du Centre sportif Girardin;

- L'ouverture d'une 2e patinoire réfrigérée au parc de la Seigneurie;

- Lancement officiel du guichet unique de services aux citoyens 311;

- Création d'une plateforme Web de consultation citoyenne;

- Projet-pilote de collecte des rebuts encombrants à domicile sur demande;

- Déploiement des conteneurs culturels et ajout d'un nouveau piano public;

- Mise sur pied d'un nouveau conseil jeunesse 2021;

- Projet de revitalisation urbaine intégrée pour le quartier Drummondville-Sud;

- Forum virtuel sur la question de l'immigration et de l'intégration des communautés culturelles "Bien vivre-ensemble".