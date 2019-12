Un budget prudent pour 2020 à St-Cyrille-de-Wendover

Saint-Cyrille-de-Wendover vient d'adopter un budget prudent pour la prochaine année qui sera marquée par l'ajustement du rôle foncier et de la desserte en eau potable.

Le budget global s'élève à 7,2 millions $ pour 2020.

TAXES

La taxe foncière générale est maintenue à 0,75$ du 100$ d'évaluation pour les résidences. Le tout équivaut à une augmentation de près de 60 $ par immeuble desservi pour la dette associée au raccordement du réseau d'aqueduc avec la Ville de Drummondville et à l'usine de traitement des eaux usées (U.T.E.U).

On dénote aussi une hausse d'un peu plus de 2 $ par unité pour les taxes associées aux matières résiduelles, au recyclage et au compostage.

Pour les immeubles non résidentiels, le taux de taxe passe de 0.75$ à 0,95$ du 100$ d'évaluation.

LOISIRS

Le conseil municipal a entériné le renouvellement de l'entente intermunicipale des infrastructures de loisirs et de la culture avec la ville de Drummondville pour les quatre prochaines années.

Des montants sont réservés, dans un fonds dédié, pour l'aménagement des parcs de quartier et du futur centre communautaire.

Le Service des arts et de la culture poursuivra les démarches entreprises en 2019 afin de mettre en place et d'offrir le programme de soutien à la pratique artistique, les détails seront dévoilés dans le bulletin municipal de février.