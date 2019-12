Un complexe de biométhanisation à Warwick

La première coopérative agricole du Québec entièrement dédiée à la production d'énergie renouvelable verra le jour à Warwick.

La Coop Agri-Énergie de Warwick sera un complexe de biométhanisation. Le complexe sera construit dès le printemps 2020 au coût de 12M$.

Développé et opéré par Coop Carbone, le complexe permettra, dès l'automne 2020, de transformer le lisier et le fumier, combinés à des résidus organiques d'entreprises de la région, en gaz naturel renouvelable (GNR). Le projet permettra à une dizaine de producteurs agricoles de diversifier leurs sources de revenus tout en réduisant leurs émissions de GES.

Diego Scalzo, maire, Warwick " Warwick est fière de soutenir ce projet novateur qui s'inscrit dans sa politique environnementale et qui permettra à nos producteurs agricoles de prendre part à la transition énergétique en produisant une énergie renouvelable recherchée, en plus de créer de la richesse pour l'ensemble de la communauté. "

ÉNERGIR COMME ACHETEUR

Énergir s'est engagée à acheter la totalité de la production de GNR de la coopérative pour 20 ans et à l'injecter dans son réseau de distribution gazier. La Coop Agri-Énergie de Warwick estime pouvoir produire 2,3 millions de m3 de GNR par année, l’équivalent d’alimenter 1 000 résidences en énergie. Ce processus devrait réduire les émissions de gaz à effets de serre (GES) de 6 500 tonnes (équivalent C02) par année. En terme clair, c'est comme retirer 1500 voitures des routes.

Urs Studhalter, président, Coop Agri-Énergie Warwick " Comme producteurs agricoles, nous sommes fiers de jouer un rôle de premier plan dans la lutte aux changements climatiques. Ce projet apporte de nombreux cobénéfices, non seulement pour les agriculteurs, mais également pour les entreprises régionales. Ce modèle d'économie circulaire permettra de mieux valoriser les fumiers et autres matières organiques résiduelles locales et d'obtenir des matières fertilisantes de meilleure qualité pour les membres tout en diversifiant leurs revenus. Je crois aussi que cela envoie un message positif de la part du secteur agricole qui démontre qu'il peut contribuer de manière significative à la transition énergétique québécoise. "

Ce premier projet de biométhanisation agricole est rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires et collaborateurs, dont le gouvernement du Québec, Mouvement Desjardins, Investissement Québec, Fondaction, le Réseau d'investissement social du Québec, La Coop fédérée et le Conseil Québécois de la coopération et de la mutualité.