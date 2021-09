Un complexe de location d'espaces commerciaux s'ajoutera sur le boulevard Lemire

Un vaste complexe d'espaces locatifs commerciaux et industriels verra le jour sur le boulevard Lemire à Drummondville, au coin de la rue du Frasier, juste à côté de Bourret Transport.

"Mon Espace Atelier" y investit 18 millions $ pour aménager 82 nouveaux locaux à superficies variables sur ce terrain de 200 000 pieds carrés.

Mon Espace Atelier - maquette du projet de Drummondville

Le projet est clé en main alors que les promoteurs assument les frais de nombreux services pour les petites entreprises.

André Paiement, président de Mon Espace Atelier

"Notre créneau c'est des ateliers pour petits artisans ou petites entreprises spécialement conçus dans le but de desservir une population plutôt locale et régionale que nationale. Ces entreprises existent partout au Québec, il y en a des milliers qui ne sont pas desservis actuellement !"

DÉBUT DE LA CONSTRUCTION EN MARS 2022

82 locaux seront aménagés en deux phases sur le site dès mars prochain pour une livraison à terme à la fin de 2023.

Le concept est déjà présent à Mascouche, Sainte-Thérèse, Vaudreuil, St-Jérôme et Joliette et l'objectif est d'en implanter d'autres au Québec. Le projet drummondvillois va aussi bénéficier aux entreprises utilisant l'incubateur industriel de la Société de développement économique de Drummondville qui veulent plus d'inpédance, mais un suivi logistique.