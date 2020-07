Un défi des Tout-Puissants virtuel pour le grand Drummond

Le Défi des Tout-Puissants Leucan passe en mode virtuel et s'amène au Centre-du-Québec.

Le défi, alliant force physique et mentale, a initialement lieu dans la Montérégie depuis 5 ans.

En raison de la COVID-19, l'évènement sera virtuel et s'adresse à un public plus large.

Leucan Mauricie/Centre-du-Québec fait partie cette année des partenaires du défi.

Du 5 septembre au 15 octobre, en équipe de 5, les participants devront se filmer en réalisant les épreuves proposées.

Pour s'inscrire, l'équipe doit amasser un minimum de 555$ au profit des enfants touchés par le cancer.

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets.