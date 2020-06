Un défi virtuel à la place de la Course des Chênes-toi

La 13e Course des Chênes-toi - Bourret se transforme en défi virtuel.

L'événement initialement prévu le 17 mai, puis déplacé au 25 septembre en raison de la pandémie de COVID-19 ne pourra pas avoir lieu dans sa forme habituelle.

Michel Couturier, directeur de course

" C'est le malheureux constat auquel nous en sommes arrivés dans le contexte actuel. Dans les circonstances, toutes les inscriptions déjà confirmées seront automatiquement transférées à notre édition 2021. "

Un défi virtuel qui se déroulera entre le 15 juin et le 9 juillet est organisé tout en respectant les consignes sanitaires émises par la Santé publique.

UN DÉFI EN ÉQUIPE ?

Les organisateurs lancent un défi intéressant aux entreprises, amis, familles ou milieux de vie qui pourront former des équipes de 2, 3, 4 ou 5 coureurs ou marcheurs. Le capitaine de l'équipe devra inscrire son équipe (gratuitement) au www.deschenestoi.com et ensuite enregistrer les temps de chaque membre de son équipe sur la plateforme officielle Sporstats.ca.

Par ailleurs, les élèves du primaire de la Commission scolaire des Chênes pourront prendre part au Défi marche ou cours, qui se déroulera entre les 15 et 19 juin. Chaque école participante devra accumuler le plus grand nombre de minutes de marche ou de course à pied.