Un déménagement en juin pour le CPSC Les petits bonheurs

L'organisme "Les petits bonheurs de Drummondville" prépare son 5e Cocktail dinatoire de financement...et son déménagement.

L'organisme a fait part de son souhait de déménager en juillet dernier et le centre de pédiatrie sociale en communauté a finalement choisi de déménager ses locaux, dès juin, au 448 de la rue Notre-Dame dans le quartier Saint-Joseph.

Le nouvel emplacement, sur 3 étages, permettra un gain d’espace, en plus d'avoir plusieurs avantages en termes d’amélioration locative et de sécurité. Le CPSC augmentera son personnel puisque le nombre d'enfants de 0 à 14 ans ayant des besoins en pédiatrie sociale est en augmentation.

Par ailleurs, pour soutenir ces activités, "Les petits bonheurs de Drummondville" présente son 5e Cocktail dinatoire - Canimex le 7 avril à la salle Denim Swift. Il s'agit de l'activité de financement majeure pour l'organisme. La famille Lemaire de Patio Drummond s'associe à la cause.

Alisson Lemaire

« Nous avons la chance d’appartenir à une famille soudée et unie. Nous représentons une 5e génération de Lemaire à venir s’impliquer dans l’entreprise et il était primordial pour nous d’apporter notre support à la communauté. Nous espérons que notre implication parviendra à mieux faire connaitre la pédiatrie sociale en communauté et la mission sociale que défendent Dre Nathalie Foucault et son équipe. Nous aimerions que notre engagement soit à même de sensibiliser notre entourage et toute notre communauté à l’importance de soutenir cet organisme, afin que tous les enfants, peu importe le milieu dont ils sont issus, puissent s’épanouir, s’instruire, s’amuser et s’ouvrir sur le monde.»