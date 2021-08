Un Drummondvillois meurt en moto à Baie-du-Febvre

Un Drummondvillois figure au nombre des nombreuses victimes des accidents de motos survenus dans les derniers jours au Centre-du-Québec.

Martin Croteau, 51 ans, a perdu la vie en compagnie de Lyne Rheault, 59 ans de Richmond, dimanche après-midi sur la route 255 à Baie-du-Febvre. Les deux circulaient en moto de type Spyder lorsqu'ils furent happés par une voiture qui venait en sens inverse.

Le conducteur de cet autre véhicule a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies et va comparaître ultérieurement.

LOURD BILAN

Cet accident porte le bilan à 8 décès en moto sur les routes de la Mauricie et du Centre-du-Québec depuis le début de l'année. C'est un de moins que le total de l'an dernier.

La distraction et la vitesse seraient les principales causes des accidents tragiques impliquant des motocyclistes alors que les autorités rappellent aussi de garder une distance plus grande entre les divers véhicules sur la route.