Un événement au Village québécois d'antan pour remplacer le défilé de Noël

Le Défilé de Noël n'aura pas lieu encore cette année dans les rues du centre-ville de Drummondville. Une autre activité remplacera l'événement, soit la Féérie de Noël Canadian Tire qui sera présenté ce samedi (27 novembre) au Village québécois d'antan.

Ce changement est forcé par les mesures sanitaires en vigueur.

9 tableaux avec des chars allégoriques stationnaires pourront être admirés par la population sur le site de l'attraction touristique qui rendra accessibles la beignerie, la crèmerie et le magasin général. Plus de 200 personnages, dont le père Noël, la mère Noël et la fée des Étoiles seront aussi sur place de même que des chanteurs, musiciens et danseurs.

" Je suis heureuse que les partenaires de l'événement proposent une activité pour installer la féérie du temps des Fêtes dans le cœur de nos concitoyens. Ce sera également une belle occasion de redécouvrir le site de ce lieu unique qu'est le Village québécois d'antan, situé en bordure de la rivière Saint-François, ce qui enchantera à coup sûr les petits comme les plus grands. "

Gracieuseté

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Les intéressés devront s'inscrire obligatoirement au préalable sur le site Web de la Ville de Drummondville. Chaque famille pourra réserver un maximum de cinq places alors que trois plages horaires d'une heure trente seront offertes entre 12 h 30 et 15 h 30.

Le port du couvre-visage, le passeport vaccinal ainsi qu'une pièce d'identité seront également exigés aux personnes âgées de 13 ans et plus.