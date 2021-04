Un hommage à Québec pour le Drummondvillois Pascal Cauchon

Une manifestation s'organise à Québec pour rendre hommage à Pascal Cauchon, happé mortellement sur l'autoroute 20 à St-Cyrille-de-Wendover.

L'accident est survenu le 8 avril dernier. Le résident de Drummondville, âgé de 38 ans, travaillait comme installateur de chantier lorsqu'il a été happé par un train routier. Pour le moment, on ignore toujours les causes et circonstances de cet accident.

TOUJOURS UN DÉCÈS DE TROP

Malgré tout, pour l'Association regroupant les installateurs et les signaleurs du Québec (ARISQ), il s'agit d'un décès de trop. Une manifestation est donc prévue devant l'Assemblée nationale à Québec afin de tenter de faire réagir le gouvernement.

Éric Laflamme est président de l'ARISQ.

Photo de profil - Facebook "Première des choses, que notre gouvernement commence à nous écouter. La saison n’est pas commencée et ça ne regarde pas très bien : en moins de 18 mois, c'est le 2e décès. On voudrait que ça change pour de bon et que ça n'arrive plus jamais. Ce n'est pas normal qu'un travailleur parte travailler le matin et qu'il ne soit même pas sûr d'être capable de revenir chez lui le soir."

DES DEMANDES POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ

L'ARISQ aimerait que le gouvernement du Québec augmente les conséquences suite à une ou des infractions commises sur un chantier routier.

Une augmentation des amendes, une suspension de permis et de la présence policière sur les chantiers pourraient faire partie des solutions.

Donc, pour faire réagir les élus(e), l'Association regroupant les installateurs et les signaleurs du Québec invite les gens à se regrouper vendredi matin, autour de 8h30, au IKEA de Québec. Un cortège sera alors formé afin de se rendre devant l'Assemblée nationale.

